Macron'dan Suudi Arabistan'da kritik görüşme!

Ortadoğu'yu türbülansa götüren Suudi Arabistan-Lübnan gerginliğinde, sürpriz bir arabulucu ortaya çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a sürpriz bir ziyarette bulundu.

Macron, ülkedeki gözaltı operasyonunun arkasındaki isim olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından havalimanında karşılandı. Başkent Riyad'da baş başa görüşen ikilinin fotoğrafları, Suudi Arabistan haber ajansı tarafından dünyaya sabaha karşı servis edildi.

Ziyarette Lübnan'da istikrarın önemini vurgulayacağını söyleyen Fransa lideri, görüşmede Yemen'deki iç savaş ve ablukayı da masaya getireceğini söyledi.

Bölgede fırtına koparan gelişmeler, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da istifa etmesiyle başladı. Can güvenliğinden endişe ettiği için koltuğunu bıraktığını açıklayan Hariri, Hizbullah'ı da açıkça suçladı.

Ancak dün Lübnan yönetimi Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonulduğunu ve ülkesine dönemediğini duyurunca, dünya şoka uğradı. Başkent Beyrut sokaklarına asılan posterlerde 'Hepimiz Saad'ız' yazıyordu.

MACRON: HARİRİ İLE RESMİ OLMAYAN TEMASLAR KURDUM

Bu açıklamadan dakikalar sonra ise, Riyad yönetimi Lübnan'daki tüm vatandaşlarından hemen ülkeyi terk etmelerini istedi.

Fransa lideri Macron, Hariri ile resmi olmayan temaslarda da bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Yemen cephesinde ise Hariri'nin hemen ardından Riyad'a Husiler tarafından fırlatılan bir füze, gerilimi daha da artırmış durumda. Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası koalisyon, Yemen'e tüm kara, hava ve deniz girişlerini kapattı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları, milyonlarca insanın açlığın kıyısında olduğu ülkeye derhal giriş izni verilmesini talep ediyor.

Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri (47), 2005 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden Lübnan'ın eski Başbakanı Sünni siyasetçi Refik Hariri'nin oğlu. Lübnan halkının önemli bir kısmı ve başta Fransa olmak üzere bir çok Batılı ülke ve İsrail, Hariri cinayetinden Suriye rejimini sorumlu tutmuştu.

Babasından Saudi Oger firmasını miras olarak alan Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'la sıkı ilişkileri var ve aynı zamanda bu ülkenin vatandaşı. Arap basınına yansıyan haberlerde, Veliaht Prens Selman'ın borç batağındaki Hariri'yi bitirmek için istifa ettirdiği yönünde yorumlar yer aldı.

LÜBNAN, İRAN İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA KALDI

Lübnan, son dönemde Hizbullah'ın Yemen ve Suriye savaşındaki artan rolü nedeniyle İran ile Suudi Arabistan arasında kaldı.

Hizbullah ve diğer Şii gruplar, İran yanlısı politikalara destek verirken, buna karşılık Başbakan Hariri ve diğer Sünni partiler ise Suudi Arabistan eksenli bir siyaseti öne çıkarıyordu.