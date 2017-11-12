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'in partisi son 6 yılın en düşük oy seviyesinde

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 12.11.2017 17:25
Merkel'in partisi son 6 yılın en düşük oy seviyesinde

Almanya'yı 4 yıllığına yönetmek için dörtlü koalisyon görüşmelerini yürüten Almanya Başbakanı Angela 'in partisi Hıristiyan Birlik Partileri (/) son 6 yılın en düşük seviyesine geriledi.

24 Eyül'de Almanya'da yapılan genel seçimlerde /, yüzde 32,9 oranında oy alırken, son ankette yüzde 30 dolayında destek gördüğü belirlendi.

Emid araştırma kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, Hıristiyan Birlik Partileri'nin, Ekim 2011 tarihlerindeki destek seviyesine gerilediği belirlenerek, yapılan kamuoyu araştırmaları Jamaika koalisyon görüşmelerinin Hıristiyan Birlik Partileri'ne oy kaybettirdiğini ortayı koydu.
Araştırmaya göre, 'nin (SPD) genel seçimlerden sonra muhalefette kalmayı tercih etmesi SPD'ye iki puan kazandırırken, son ankette SPD'nin oy oranı yüzde 22 olarak belirlendi.

Yeni Jamaika koalisyonunun ortaklarından Liberal Parti (FDP) oy oranını bir puan arttırarak yüzde 11'e yükseltirken, Cem Özdemir'in eş başkanı olduğu Yeşiller Partisi bir puan düşüş göstererek yüzde 10'a geriledi. Irkçı popülist Almanya için Alternatif Parti (AfD) ise oylarını bir puan arttırarak yüzde 13'e yükseldi.

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Merkel'in partisi son 6 yılın en düşük oy seviyesinde
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