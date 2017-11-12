Suudi Arabistan'dan flaş açıklama: Kral Selman...

Son dönemde artan yaşanan gözaltılar ve soruşturmalar kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın tahta hazırlandığı ve mevcut Kral Selman bin Abdulaziz'in oğlu için tahttan feragat edeceği iddialarına Suudi bir yetkiliden açıklama geldi.

"Kral Selman bin Abdulaziz'in tahttan çekilme ihtimali yok" diyen yetkili, Kralların en ağır sağlık koşullarında bile tahttan vazgeçmediğinin altını çizdi.

Kral Fehd bin Abdülaziz el-Suud'un en ağır sağlık koşullarında bile ölümüne kadar tahttan çekilmediğini hatırlatan yetkili, Selman bin Abdulaziz'in daha sağlıklı olduğunu ve mükemmel" fiziksel ve zihinsel durumda olması hasebiyle görevden ayrılmasının düşünülemeyeceğini söyledi.

Kral Fehd bin Abdülaziz el-Suud, 1982 yılında tahta çıkmış, 1995'te kalp krizi ve felç geçirmesine rağmen 2005'te vefat edene kadar ülkenin Kralı olarak kalmıştı.

Suudi Arabistan Kraliyet ailesinde bugüne kadar Krallar hayattayken istifa eden tek bir örnek mevcut.

1964 yılında Suud bin Abdülaziz el-Suud, aile bireylerinin baskısı üzerine kardeşi Veliaht Prens Faysal bin Abdülaziz el-Suud için tahtı terk etmiş, yeni Kral Faysal, mali krize karşı geniş güçler talep etmişti.



HAZİRAN AYINDA VELİAHT PRENS OLMUŞTU

Haziran ayının sonlarında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud bir fermanla, Savunma Bakanı olan oğlu Muhammed bin Selman'ı yeni veliaht prens olarak atamıştı.

31 yaşındaki Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, fermana kadar Veliaht Prens olan 57 yaşındaki ve Kral'ın yeğeni Muhammed bin Nayef'in yerine geçmiş, Sadakat Konseyi'nde onaylanan fermana göre görevinden azledilen bin Nayef karara uygun bir şekilde yeni Veliaht Prens'e bağlılık yemini etmişti.

Yeni veliaht prens, henüz 31 yaşında olmasına karşın ülkenin savunma politikalarını yönetiyor ve büyük ekonomik meselelerde babasına yardımcı oluyor. Suudi Krallığı'nın bir sonraki kralı olacak olan Muhammed bin Selman, cesur, hırslı ve risk almayı seven yapısıyla tanınıyor.