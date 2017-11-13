23 AB ülkesinden 'tarihi' savunma adımı

Atılan adım AB'nin bir ordu kurması olarak yorumlansa da, imzalanan anlaşma bir niyet beyanı olarak görülüyor ve olası bir birlik ordusunun yakın gelecekte mümkün olamayacağı düşünülüyor.

'TARİHİ BİR AN'

AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarının anlaşmayı Brüksel'de imzalamasından sonra basın karşısına geçen AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, savunma koordinasyonu ve silah geliştirmeyi hedefleyen Daimi Yapısal İşbirliği'nin (PESCO) imzalanmasını AB için "tarihi" bir an olarak tanımladı.

Haziran ayında oluşturulan 5.4 milyar avroluk Avrupa Savunma Fonu için şimdiden 50'den fazla proje sunulduğunu belirten Mogherini, savunma için harcanacak paranın miktarı değil, nerede ve nasıl harcanacağı olduğunu söyledi.

"TRUMP'IN GÖREVE BAŞLAMASINDAN SONRA"

Alman Dışişleri Bakanı Ursula von der Leyen ise, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından sonra Avrupa'nın savunma konusunda kendi ayakları üzerinde durmasının vakti geldiğini söyledi.

Birlikten ayrılan İngiltere ve savunma konularında işbirliğine yanaşmayan Danimarka anlaşmayı imzalamazken; İrlanda, Portekiz ve Malta henüz karar vermediklerini bildirdi. Büyük çoğunluğun destek verdiği savunma anlaşmanın, Aralık ayında düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde AB hukukuna dahil edilmesi bekleniyor.