Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. 23 AB ülkesinden 'tarihi' savunma adımı

23 ülkesinden 'tarihi' savunma adımı

MEHMET SOLMAZ
MEHMET SOLMAZ

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 17:06 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 17:17
23 AB ülkesinden 'tarihi' savunma adımı

ve 'nın başı çektiği 23 Avrupa Birliği () ülkesi, ABD'ye olan bağımsızlığı azaltmak ve kıtanın savunma alanında daha sıkı işbirliği içinde olması için savunma anlaşması imzaladı.

Atılan adım 'nin bir ordu kurması olarak yorumlansa da, imzalanan anlaşma bir niyet beyanı olarak görülüyor ve olası bir birlik ordusunun yakın gelecekte mümkün olamayacağı düşünülüyor.

'TARİHİ BİR AN'

AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarının anlaşmayı 'de imzalamasından sonra basın karşısına geçen AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, savunma koordinasyonu ve silah geliştirmeyi hedefleyen Daimi Yapısal İşbirliği'nin (PESCO) imzalanmasını AB için "tarihi" bir an olarak tanımladı.

Haziran ayında oluşturulan 5.4 milyar avroluk Avrupa Savunma Fonu için şimdiden 50'den fazla proje sunulduğunu belirten Mogherini, savunma için harcanacak paranın miktarı değil, nerede ve nasıl harcanacağı olduğunu söyledi.

"TRUMP'IN GÖREVE BAŞLAMASINDAN SONRA"

Alman Dışişleri Bakanı Ursula von der Leyen ise, özellikle ABD Başkanı Donald 'ın göreve başlamasından sonra Avrupa'nın savunma konusunda kendi ayakları üzerinde durmasının vakti geldiğini söyledi.

Birlikten ayrılan İngiltere ve savunma konularında işbirliğine yanaşmayan Danimarka anlaşmayı imzalamazken; İrlanda, Portekiz ve Malta henüz karar vermediklerini bildirdi. Büyük çoğunluğun destek verdiği savunma anlaşmanın, Aralık ayında düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde AB hukukuna dahil edilmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
23 AB ülkesinden 'tarihi' savunma adımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN