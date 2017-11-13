İskeçe'de seçilmiş müftüye 7 ay hapis cezası

Yunanistan'da, "makamı gasbetmekle" suçlanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete ve Gökçepınar imamı Erkan Azizoğlu, 7'şer ay hapis cezalarına çarptırıldı.

MÜFTÜYE "DİNİ TÖRENİ ENGELLEME" SUÇU!

Selanik Tek Hakimli Ceza Mahkemesi, bir cenaze töreninde "resmi makamı gasbetmek ve dini töreni engellemek" suçlamasıyla yargılanan seçilmiş müftü Ahmet Mete ve Mete'ye yardımcı olduğu gerekçesiyle yargılanan Gökçepınar imamı Erkan Azizoğlu 7'şer ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Mete ve Azizoğlu 3 yıl içerisinde suç işlemeleri durumunda hapis cezası uygulanacak.

ATANMIŞ- SEÇİLMİŞ...

Mete, duruşma sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir cenazeden dolayı bu cezayı verdiler. Kararı temyiz ettik. Haklı olduğumuza inanıyoruz. Biz adalete, Yunan adaletine güveniyoruz." dedi.

Mete geçen yıl, Yunan ordusunda askerlik görevini yaparken kaza sonucu hayatını kaybeden bir askerin cenaze töreninde, atanmış müftünün yerine geçmiş ve cenaze namazını kaldırmıştı.

Savcılık, Mete'yi, devletin atadığı resmi müftünün bulunduğu bir törende cenaze namazını kıldırdığı için, "resmi makamı gasbetmek" ve "dini töreni engellemekle" suçlamıştı.

İskeçe savcılığı, geçtiğimiz yıl Yunan ordusunda askerlik görevini yaparken kaza sonucu hayatını kaybeden bir askerin köyü Gökçepınar'da düzenlenen cenaze törenine katılan Mete hakkında dava açmıştı. İddianamede, Mete'yi, devletin atadığı resmi müftünün bulunduğu bir törende cenaze namazını kıldırdığı için, "resmi makamı gasbetmek" ve "dini töreni engellemekle" suçlamıştı.

SEÇİLMİŞ MÜFTÜYE CEZA

Yunanistan'da, daha önce de makam gaspı suçlamasıyla yargılanan merhum İskeçe seçilmiş müftüsü Mehmet Emin Aga ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, çeşitli hapis cezalarına çarptırılmışlardı. Defalarca fanatik grupların saldırısına uğrayan müftü Aga, aylarca hapis cezasına mahkum edilmiş, 6 ay Larisa cezaevinde kaldıktan sonra sağlık nedenleriyle salıverilmişti.

ATİNA CAMİSİ İÇİN 4 MÜSLÜMAN KADIN

Gümülcine'deki Müslüman Türk halkı tarafından müftü seçilen İbrahim Şerif de "resmi makamı gasp" suçlamasıyla hakkında açılan çok sayıda davadan mahkum edilmişti. Şerif, başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından haklı bulunmuş ve Yunanistan para cezasına mahkum edilmişti.

YUNANİSTAN "ATAMA" YAPIYOR

Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.