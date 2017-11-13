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'den 'ye nükleer tehdit

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 22:23
Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer tehdit

'nin Ja, 'nin 'nda ile düzenlediği ortak tatbikatların tehdidini artırdığı uyarısında bulundu

'nin Birleşmiş Milletler () Ja Song Nam, 'nin 'nda ile düzenlediği ortak tatbikatların tehdidini artırdığı uyarısı yaptı.

Ja, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta ABD'nin son olarak üç uçak gemisiyle katıldığı ortak tatbikatların Kore Yarımadası'nda gerginliği artırarak, adada "şimdiye kadarki en kötü duruma" neden olduğunu belirtti.

ABD'nin soğuk savaş dönemindeki nükleer yetenekli B-52 stratejik bombardıman uçaklarını yeniden harekete geçirdiğini ifade eden Ja, ABD'nin Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile düzenlediği ortak tatbikatların nükleer savaş tehdidini artırdığı uyarısında bulundu.

Ja, ABD'nin ara vermeden yıl boyunca düzenlediği nükleer savaş tatbikatları ve şantajlarının Kuzey Kore'nin "seçtiği yolun doğru olduğunu gösterdiğini ve sonuna kadar bu yolda devam edeceklerini" kaydetti.

Kore Yarımadası etrafında başlayan ve Güney Kore'den 7 donanma gemisi ile ABD donanmasından USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt, USS adlı üç uçak gemisi ve 11 savaş gemisinin katıldığı tatbikatın 14 Kasım'a kadar devam edeceği açıklanmıştı.

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Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer tehdit
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