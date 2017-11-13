Son dakika: Irak'ta 7.2 şiddetinde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

IRAK'TAKİ DEPREMDEN İLK KARELER

Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki deprem Irak'ın Kerkük ve Musul gibi kentlerinin yanı sıra Türkiye'den Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki bazı illerden de hissedildi.

BAŞBAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Başbakanlık, Irak'ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle Kızılay'ın yardıma başladığını, merkezi Irak Yönetimi ile temasların yoğun olarak sürdürüldüğünü bildirdi.



Başbakanlık resmi internet sitesinden, Irak'ın kuzeyinde meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada, "12.11.2017 tarihi TSİ 21.18'de Irak - İran sınırında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sınır illerimiz Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman, Siirt ve Van'da hissedilmiş olup herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" denildi.





"Kızılay bölgede bulunan depoları vasıtasıyla yardıma başlamıştır"



Arama kurtarma ekiplerinin ve Türkiye'den gidecek insani yardımların bölgeye intikali için merkezi Irak Yönetimi ile temasların yoğun olarak sürdürülmekte olduğunun belirtildiği açıklamada, "Kızılay bölgede bulunan depoları vasıtasıyla yardıma başlamıştır. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere sınırımıza yakın illerimizde bulunan AFAD ve UMKE arama kurtarma ekipleri ile insani yardım malzemeleri Habur sınır kapısına yönlendirilmiştir. Ayrıca ihtiyaç halinde bölgeye uçak ile sevk edilmek üzere ilave arama ve kurtarma ekiplerimiz hazır bekletilmektedir. Arama Kurtarma ekiplerinin ve Türkiye'den gidecek insani yardımların bölgeye intikali için Merkezi Irak Yönetimi ile temaslar yoğun olarak sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

SÜLEYMANİYE'DE 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Süleymaniye'nin Derbendihan İlçe Kaymakamı Nasih Mela Hasan, yaptığı açıklamada, depremde Derbedihan'da 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.



Kelar İlçesi Sağlık Müdürlüğü ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Süleymaniye İl Sağlık Müdürü Mirhan Muhammed, depremde Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesinde ilk belirlemelere göre 50 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

KAHVEDE OTURAN VATANDAŞLAR BÖYLE KAÇTI

İRAN'DA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 25 KİŞİ YARALANDI

İran'da yayımlanan Asr-ı İran haber sitesine göre, Kermanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kenti Valisi Feramerzi Ekberi, depremin Tahran'ın yanı sıra Tebriz ve İsfahan eyaletlerinde de hissedildiğini belirtti.

Ekberi, merkez üssü Irak'ın Halepçe kenti yakını olan depremde Kermanşah'da en az 2 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını ifade etti.

Irak sınırına yakın bölgede yer alan Kasrı Şirin kentinde deprem sonrası elektriklerin kesildiği ve mal kaybının olduğu bölgeye çok sayıda can kurtarma ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

DEPREM HAKKARİ'DE DE HİSSEDİLDİ!

DERBENDİHAN BARAJI TEHLİKEDE

Derbendihan Barajı Müdürü Rahman Gani ise depremin şiddetinden dolayı baraj çevresindeki dağlardan büyük kaya parçalarının düştüğünü, barajın da zarar görmüş olabileceğini söyledi.



Süleymaniye Valisi Ömer Ahmed Emin, yaptığı yazılı açıklamada, depremden dolayı yarın vilayet sınırları içerisinde mesainin yapılmayacağını belirtti.

DİYARBAKIR'DAN 30 KİŞİLİK EKİP IRAK'A GİTTİ

Bu arada, Irak'ın Halepçe kenti yakınlarında meydana gelen depremin ardından Diyarbakır'dan 30 kişilik arama kurtarma ekibi, bölgeye gönderildi.

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 30 personelinden oluşan 5 araçlık arama kurtarma ekibi, Habur Sınır Kapısı'na hareket etti.

Bölgedeki diğer illerden de yardım ekiplerinin gönderilmeye hazır bekletildiği belirtildi.

Türk Kızılayı ve AFAD depolarından bölgeye çadır takviyesi

Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi'nde görevli ekipler de depremin ardından harekete geçti.



Muş'un Hasköy ilçesindeki depolardan tırlara yüklenen bin çadır, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Muş AFAD Müdürlüğü de Irak'taki deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 8 tırla bin çadır gönderdi.

Türk Kızılayı Erzincan Şubesince, kurumun afet lojistik deposundan bölgeye 3 tır dolusu çadır, battaniye ve yatak gönderilmesi kararlaştırıldı.

AFAD: TÜRKİYE'DE BİE CAN VE MAL KAYBI YOK

AFAD Başkanı Güllüoğlu, Irak'ta meydana gelen depreme ilişkin, "İran tarafından yapılan açıklamada '6 can kaybı' rakamı var. Irak makamlarıyla irtibat halindeyiz. Türkiye'de de bu deprem hissedildi. Birçok ildeki AFAD ekipleri eliyle o illerde yıkım var mı, diye araştırdık. Türkiye'de herhangi bir binanın hasarlandığı ya da can kaybı, yaralı bilgisi şu ana kadar ulaşmadı. Bu ülkemiz açısından sevindirici bir durum." dedi.



İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Irak'ta yaşanan depreme ilişkin "Irak'ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz arama, kurtarma çalışmaları ve ilaç, battaniye, insani yardımlar için harekete geçmiş durumda. Büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

ÜLKE GENELİNDE SELA OKUNDU

Öte yandan, Bağdat, Kerkük ve kuzey illerinde şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından ülke genelindeki camilerde sela okundu.

Irak devlet televizyonu, "ilk belirlemelere göre depremin 4 ila 5 büyüklüğünde olduğunu" ifade ederken, Kerkük ve Süleymaniye'nin bazı yerleşim yerlerindeki evlerin maddi hasar gördüğünü bildirdi.

IRAK'TAKİ DEPREM HAKKARİ'Yİ KORKUTTU

Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem Hakkari ve ilçelerinde korku ve paniğe neden oldu.



Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, Irak'ın güneydoğusunda yer alan Süleymaniye'de deprem yaşandı.





Deprem, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok şehirde olduğu gibi Hakkari il genelinde de hissedildi.



Hakkari'nin Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçesindeki vatandaşlar ise depremin şiddeti ile birlikte evlerini terk ederek dışarı çıktılar.



İHA muhabirinin görüştüğü Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, depremde can ve mal kaybının olmadığını belirterek, depremin merkez üssüsün Irak'ın Süleymaniye kenti olduğunu söyledi.

DEPREM DİYARBAKIR'DA DA HİSSEDİLDİ

IRAK'TAKİ DEPREM DİYARBAKIR, MARDİN VE BATMAN'DA KORKUYA NEDEN OLDU

Irak'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem, hissedildiği Diyarbakır, Mardin ve Batman'da korkuya neden oldu. Vatandaşlar evlerini terk ederek, sokaklara kaçıştı.



Irak'ta merkez üssü Süleymaniye olan 7.2'lik bir deprem meydana geldi. Deprem, hissedildiği Diyarbakır, Mardin ve Batman'da korkuya neden oldu. Yaklaşık 40 saniye süren deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Mardin'de çocuğunu kucaklayarak sokağa çıkan bir vatandaş, "Depremi eşim bayağı hissetti. Eşim panikledi bu yüzden çok korktum" dedi.

KIZILAY DA, IRAK'TAKİ DEPREM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Türk Kızılayı, Irak'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem üzerine harekete geçti.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan "Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz" mesajını paylaştı.