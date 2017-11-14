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AİHM'den 'cülere şok!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 10:14 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 10:16
AİHM'den FETÖ'cülere şok!

AİHM, 'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek reddetti.

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AİHM'den FETÖ'cülere şok!
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