İlk yardım elini yine Türkiye uzattı

İran-Irak sınırında meydana gelen deprem
sonrası Türkiye dünyanın pek çok bölgesindeki afetlerde olduğu gibi yine ilk yardım elini uzatan ülke oldu.
Türk Kızılayı felaketin meydana geldiği andan itibaren Irak Kızılayı ile işbirliği halinde bölgeye yardımları ulaştırırken, Genelkurmay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) da bölgeye yardım sağlık ekipleriyle birlikte çeşitli yardım malzemeleri ulaştırdı. Türk Kızılayı depremin yaşandığı ilk saatlerde bölgeye 10 bin battaniye, 3 bin çadır, 1 mobil mutfak, 3 bin ısıtıcı ve 10 bin yatak gönderirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 5 bin çadır, 7 bin battaniye 11 araç, 1 yemek TIR'ı ve 92 personelini bölgeye sevk etti.
KIZILAY VE AFAD BÖLGEDE
33 TIR insani yardım malzemesi, 10 afet aracı ve 98 personelle Habur Sınır Kapısı'ndan depremin yaşandığı bölgeye ulaştı. Konvoy ile sınıra gelen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, köylerdeki durumun yakından takip edildiğini bildirdi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da 20 kişilik bir arama kurtarma ekibiyle Süleymaniye'ye bağlı Derbendihan ilçesine giderek incelemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanlığı ise Süleymaniye'ye uçakla 250 çadır, 20 kişilik tıbbı yardım ekibi ve ilaç gönderdi. Sağlık Bakanlığı da "Takviye yardım sevkıyatları için tüm hazırlıklar yapılmıştır" açıklaması yaptı.