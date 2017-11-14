Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Rusya Başbakanı Medvedev: ABD ile ilişkilerimiz en dipte!

Başbakanı Medvedev: ABD ile ilişkilerimiz en dipte!

Giriş Tarihi: 14.11.2017 14:18 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 14:29
Rusya Başbakanı Medvedev: ABD ile ilişkilerimiz en dipte!

Başbakanı Dmitry Medvedev, olumsuz karşılandığı ve bazı yönleriyle kabul edilemez olduğu belirttiği ABD'nin güncellediği yaptırımlarla ilgili, "ABD cezai yaptırımlar uygulayarak, Rusya'yı sadece rakip olarak değil, düşman olarak gördüğünü gösterdi." dedi.

Başbakanı Dmitry Medvedev, ABD – Rusya ilişkilerinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu söyledi. Medvedev, "ABD cezai yaptırımlar uygulayarak, Rusya'yı sadece rakip olarak değil, düşman olarak gördüğünü gösterdi." dedi.

'ABD DEAŞ'IN ÜSTÜNÜ ÖRTÜYOR'

Rusya Başbakanı, " ABD'nin yeni yaptırımlarına karşılık Moskova yönetimi de yeni kısıtlamalara hazır" ifadelerini kullandı. Medvedev, ASEAN'ın 50. yıldönümüne ithafen verilen akşam yemeğinden sonra ABD Başkanı ile konuştuğunu da sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, ABD'nin fiilen terör örgütü 'ın üstünü örttüğünü belirtirken, "ABD, Ortadoğu'da terörle mücadele ediyormuş gibi davranıyor." demişti.

'ABD HAVA KUVVETLERİ ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI'

Şoygu, ABD Hava Kuvvetleri, Rusya Hava Kuvvetlerine Ebu Kemal çevresinde engel olmaya çalıştıklarını da belirtmişti. Kremlin, geçtiğimiz hafta da ABD'nin güncellediği yaptırımların son derece olumsuz karşılandığı ve bazı yönleriyle kabul edilemez olduğu belirtmişti.

Geçtiğimiz gün ABD Maliye Bakanlığı tarafından Rusya'ya uygulanan yeni yaptırımlar arasında, ABD vatandaşlarının Rusya'ya derin sularda ve Arktik deniz kayasında jeolojik araştırmalarda ve petrol ile doğalgaz üretimine ilişkin enerji projelerinde destek vermelerinin yasaklanması öngörülüyor.

Ürdün, Rusya ve ABD'den Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi anlaşması

ABD'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, 39 Rus özel şirketi ve devlet organizasyonuna yönelik yaptırım uygulayabileceğini açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl kasım ayında gerçekleştirilen ABD Başkanlığı seçimlerine müdahale ettikleri ve Ukrayna'ya yönelik girişimleri gerekçe gösterilerek, yaptırım uygulanabilecek kuruluşların listesine yer verilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya Başbakanı Medvedev: ABD ile ilişkilerimiz en dipte!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN