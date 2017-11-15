Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "İklim değişikliğine seyirci kalmamız durumunda 2100 yılına kadar buradaki bazı halklar dünyada yok olacaklar" derken, Almanya Başbakanı Angela Merkel de, kömür kullanımından vazgeçilmesinin iklimin korunmasına büyük ölçüde katkı sağlayacağını söyledi.

Başbakan Merkel, Bonn'da devam eden BM Dünya İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP23) yaptığı konuşmada, dünyada gittikçe artan sel felaketlerine ve kuraklıklara dikkati çekerek, dünyanın korunmasını istediklerini, bu nedenle Paris İklim Anlaşmasını desteklediklerini belirtti.

Almanya'nın iklimin korunması konusundaki sorumluluklarını yerine getireceğini, AB'ye üye diğer ülkelerin de bunun için ciddi şekilde çaba harcaması gerektiğini ifade eden Merkel, "Burada açık konuşmak istiyorum. Bu Almanya'da da pek kolay değil." dedi.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuşmasında, iklimin korunması konusunda zengin ülkelerin iki kat sorumluluğu olduğuna, dünyada emisyonun artmasına bu ülkelerin neden olduğuna işaret ederek, ''Bundan özellikle fakir ülkeler olumsuz etkileniyor. İklim değişikliğine seyirci kalmamız durumunda 2100 yılına kadar buradaki bazı halklar dünyada yok olacak.'' dedi.

İklimin korunması konusunda ABD'nin yarattığı maddi açığın da kapatılması gerektiğini ifade eden Macron, özel şirketleri de bu konuda motive ederek, kendi koydukları hedeflere ulaşmaları gerektiğini belirtti.

Macron, 2020 yılına kadar kömür kullanımından vazgeçmek istediklerini ve yeni termik santraller kurmamayı hedeflediklerini kaydetti.