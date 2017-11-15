BM'den AB'ye sert tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlere yönelik Libya makamlarına yardımcı olma politikasının "insanlık dışı" olduğunu belirtti.

Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki gözaltı merkezlerinde "korkunç şartlar altında" tutulan göçmenlerin sayısının keskin şekilde artmasından dehşete düştüğünü ifade etti.

Libya'daki göçmenlerin yaşadığı acıların insanlığın vicdanını yaraladığını vurgulayan Zeyd Raad El Hüseyin, "Daha önce vahim olan durum, şimdi felakete dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin, AB'nin Libya Sahil Güvenlik ekiplerine Akdeniz'deki göçmenleri durdurup Libya'ya geri göndermelerine yardım etme politikasını "insanlık dışı" olarak niteledi.

AB ve İtalya'nın yardımıyla Libya makamlarının Akdeniz'deki uluslararası sularda göçmenleri taşıyan tekneleri durduğunu ve göçmelerin Libya'daki gözaltı merkezlerine götürüldüğü bilgisini paylaşan Zeyd Raad El Hüseyin, bu göçmenlerin işkence, tecavüz ve zorla çalıştırılma gibi çeşitli istismarlara maruz bırakıldığı uyarısında bulundu.

Hüseyin, AB ve AB'ye üye ülkelerin göçmenlere yönelik giderek artan müdahalelerine rağmen, göçmenlerin maruz kaldığı suistimal düzeyini azaltmak için hiçbir şey yapmadıklarını kaydetti.

"GÖÇMENLERİN HAKLARI KORUNMALI"

Libya'da tutulan göçmenlerin sayısının eylül ayında 7 bin olduğunu, kasım ayının ilk haftalarında ise bu rakamın 19 bin 900'e yükseldiğini aktaran Zeyd Raad El Hüseyin, gözaltındaki göçmenlerin hukuken haklarını arama şanslarının da olmadığına dikkati çekti.

Hüseyin, Libya'da tutulan çoğunluğu Batı Afrika ülkelerinden gelen kaçak göçmenlerin "tarif edilemez dehşet" yaşadığına vurgu yaparak, uluslarası toplumu bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında yöneltilen bir soru üzerine, Akdeniz'den teknelerle Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan kaçak göçmenlere "insancıl bir şekilde" yaklaşılmadığını söyledi.

Laurence, "Bu göçmenlerin insan hakları korunmalı." şeklinde konuştu.