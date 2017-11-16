Güney Kore'den ABD'ye uyarı!

Choo dün Washington'da bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, "Başkan Trump bütün seçeneklerin masada olduğunu sıklıkla vurguluyor. Biz, yeni bir savaş seçeneğinin hiçbir zaman masaya getirilmeyeceğinden emin olmak istiyoruz. Hiçbir koşulda ABD, Güney Kore'nin onayı olmadan kendi kararıyla askeri güç kullanmamalıdır" dedi.

"ELİMİZDEKİ HER YÖNTEMİ KULLANARAK SORUNU BARIŞLA ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

Washington'da Trump yönetimi yetkilileriyle görüşecek olan Choo'nun sözleri, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programına karşı yapılabilecek Amerikan saldırılarının, Kuzey'den Güney Kore'ye karşı öldürücü bir misilleme getireceği kaygısını ifade ediyor.

Geçen hafta Seul'e yaptığı ziyarette Trump, bir Kuzey Kore saldırısını durdurmak için ABD'nin askeri yeteneğinin tümünü kullanacağını söylemiş, ancak yine de Pyongyang'ın bir anlaşmaya varmasını önermişti.

KUZEY KORE FÜZE İMAL EDENE KADAR MÜZAKEREYE OTURMAYA NİYETLİ DEĞİL

Kuzey Kore ise, ABD anakarasını vuracak yetenekte nükleer başlıklı füze imal etmeyi başarana kadar herhangi bir şekilde müzakereye oturmaya niyetli değil.

Güney Kore Cumhurbaşkanı ve iktidardaki Demokratik Parti lideri Moon Jae-in Kuzey Kore ile diyalog tesisini destekliyor.

Choo, hükümetin Trump'ın Pyongyang'a azami yaptırım baskısı uygulama politikasını onayladığını ve sadece müzakereler yapıyor görünmek için görüşmelere girmenin doğru olmadığını söyledi.

Ancak Choo'ya göre, diyalog fırsatlarını yanlış değerlendirmek de Kuzey Kore'nin durumu yanlış okumasına yol açabilir.