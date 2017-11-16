Siemens işçi çıkaracak

Dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden Siemens, dünya çapında yaklaşık 6 bin 900 çalışanını işten çıkartacağını ve Almanya'daki bazı işletmelerini kapatacağını bildirdi.

Siemens şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, santral ve motor üretimi alanında yaşanan bazı sorunlar nedeniyle yarısı Almanya'da olmak üzere ülkelerdeki üretim merkezlerinde yaklaşık 6 bin 900 kişinin görevine son verileceği belirtildi.

ALMANYA'DA İKİ İŞLETME KAPANACAK

Almanya'da toplam 920 kişinin çalıştığı Görlitz ve Leipzig kentlerindeki iki işletmenin kapatılacağı ifade edilen açıklamada, Erlangen ve Offenbach kentlerindeki işletmelerin de birleştirileceği, bunun da Offenbach'daki işletmenin sonu anlamına geleceği kaydedildi.

ALMAN DEVİ AİR BERLİN İFLASINI İSTEDİ

Erfurt kentindeki diğer bir işletme için de satış dahil birçok seçeneğin görüşüldüğü açıklandı. Alman Siemens şirketinin santraller alanında dünya çapında yaklaşık 46 bin 800, motor üretim alanında da yaklaşık 44 bin 800 çalışanı bulunuyor.