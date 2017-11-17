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lara büyük şok! En önemli ihracat ürünlerinden biri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 10:06 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 10:10
Almanlara büyük şok! En önemli ihracat ürünlerinden biri

sunun en önemli ihraç ürünlerinden biri olan 244 Leopard-2 tipi tankların yarısından fazlası kullanılamaz halde olduğu iddia edildi.

Funke Medya Grubu'nun kaynaklarına dayandırdığı haberinde, daki 244 Leopard-2 tipi tanktan sadece 95'inin çalıştığı ifade edildi.

Haberde, tankların 53'ünün bakımının devam ettiği, 7'sinin incelemesinin sürdüğü, 89'unun ise yedek parça bulunamaması nedeniyle kullanılamaz halde olduğu vurgulandı.

"BU ANLAŞILAMAZ BİR DURUM"

Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, durumu eleştirerek, "Bu anlaşılamaz bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

Hellmich, ordunun çalışmayan tanklarla nasıl tatbikat yapacağı sorusuna cevap istedi.

Leopard-2 tankları savunma sanayisinin önemli ihraç ürünlerinden biri olarak biliniyor.

Alman ordusunun gizli raporundaki Türkiye detayı!

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Almanlara büyük şok! En önemli ihracat ürünlerinden biri
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