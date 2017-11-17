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Norveç Savunma Bakanı Jensen 'den özür diledi

Giriş Tarihi: 17.11.2017 21:35 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 21:43
Norveç Savunma Bakanı Jensen Türkiye'den özür diledi

Norveç Savunma Bakanı Jensen, 'nun Norveç'teki Trident Javelin tatbikatındaki skandal nedeniyle 'den özür diledi.

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Norveç Savunma Bakanı Jensen Türkiye'den özür diledi
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