Riyad yönetimi prenslere son teklifi sundu!

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 Suudi prens ve iş adamının mal varlıklarının yüzde 70'ine el konulmasının amaçlandığını yazıyor.

Gazeteye bilgi veren konuya yakın iki kaynak, "Yetkililer gözaltındakilere 'Parayı çıkın, serbest kalın' diyor. Suudi arabistan'ın eriyen hazinesine bu şekilde kaynak sağlanması hedefleniyor" diyor.

Yürütülen müzakereler sürecinde bazı mal varlıklarının el değiştirdiği ve Riyad yönetiminin kontrolüne geçtiği de ifade ediliyor. Suudi Arabistan'daki operasyonda gözaltına alınanlar arasında, dünyanın en zengin 100 kişisi listesinde de bulunan Prens El Velid bin Talal da var.

Financial Times'a bilgi veren kaynaklar, "Gözaltındaki bazı isimler, mal varlıklarının önemli bir bölümünün Riyad'a devri karşılığında serbest kalmaya razı" diyor.

Haberde pazarlıkların gözaltındaki isimlerin tutulduğu Ritz-Carlton otelinde yapıldığı da haberde yer alan bilgiler arasında.

BÜTÇE AÇIĞI YÜKSELMİŞTİ!

Uzun süre düşük seyreden petrol fiyatları nedeniyle Suudi Arabistan'ın bütçe açığı geçen yıl 79 milyar dolar seviyesine kadar yükselmişti" denen haberde, savcılığın yaptığı 'Yolsuzlukların maliyeti 100 milyar dolara ulaşıyor' açıklaması da hatırlatılıyor.

Financial Times'a konuşan kaynaklardan birisi, yolsuzluk soruşturmasının kapsamı genişlerken yeni gözaltı operasyonlarının da beklenebileceğini söylüyor.