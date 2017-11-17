Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Son dakika: Deyrizor'da bombalı saldırı

Son dakika: 'da

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 21:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 22:04
Son dakika: Deyrizor'da bombalı saldırı

'nin kentinde terör örgütü tarafından düzenlenen da 20 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.

li kaynaklardan edinilen bilgilere göre terör örgütü , rejim güçleri tarafından kontrol edilen el-Jafra bölgesinde bombalı yüklü araçla saldırı düzenledi. Saldırı sonrası 20 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişi yaralandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Deyrizor'da bombalı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN