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Suudi Kral, tahtı Veliaht Prens Bin Salman'a bırakıyor

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 13:59 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 14:29
Suudi Kral, tahtı Veliaht Prens Bin Salman'a bırakıyor

Kralı Salman gelecek hafta tacını 32 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'a devredecek

İngiliz Daily Mail gazetesinin Kraliyet ailesine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kral Salman bundan sonra siyasette İngiltere'deki Kraliçe gibi bir rol alacak ve yalnızca "Kutsal Tapınakların Koruyucusu" sanını kullanmaya devam edecek.

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Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın 'da 40'tan fazla prens ve hükümet yetkilisini yolsuzluk soruşturmasında tutuklamasının ardından Suudi Kraliyet ailesinden yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan kişiler lüks Ritz Carlton otelinde yerde yatarken fotoğraflamışlardı.

Gerçekleşecek görev devrinin ardından yeni kral Bin Salman'ın Suudi Arabistan'ın bölgedeki ezeli rakibi petrol üreticisi İran'a ilişkin politikalara odaklanacağı belirtiliyor.

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Suudi Kral, tahtı Veliaht Prens Bin Salman'a bırakıyor
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