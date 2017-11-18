Dünyanın geleceği konusunda 16 bin uyarı!

1992 senesinde 1700 bağımsız bilim insanının altına imza attığı "Dünya bilim adamlarının insanlığa uyarısı" isimli bildiri mektubu yayınlamıştı. Bu mektupta insanlarla doğal dünyanın bir çarpışma süreci içinde olduğu, eğer çevre hasarı durdurulmazsa geleceğimizin tehlike altında olduğu uyarısı yapılıyordu.

YENİ UYARI KAÇINILMAZ OLDU

Bu mektup 25 yıl önce yayın organlarında manşete taşınmıştı. Ancak dünyanın hala korkunç bir şekilde çevre tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu uyarısı yapıldı. Bu yüzden bilim adamı William Ripple ve meslektaşları gene sinirleri ürpertecek yeni bir mektup yazmaya karar verdi. Bu uyarı mektubunun pazartesi günü BioScience gazetesinde yayınlanmasının ardından yüzlerce bilim adamı bu mektubun altına imzasını attı.

Mektupta esas olarak insan davranışını değiştirmek için görülmemiş bir halk baskısı olmazsa gezegenin önemli ve geri dönülmez şekilde tahrip olmaya devam edeceği söylendi.

Oregan Devlet Üniveristesinde seçkin bir profesör olan Ripple, "Bu insanlardan koparılacak bir doğal olay değil. Eğer sağlıklı bir yaşam küresi (biyosfer) olmazsa, eğer çevre problemlerimiz var olmaya devam ederse ve iklim değişikliği problemlerimiz sürerse bu doğrudan insanların refahını etkileyecektir. İnsanların kendimizi korkunç sefaletten kurtarmaya çalıştığımızı anlaması lazım" dedi.

TEHLİKE SİNYALLERİ ARTIYOR

Mektupta, bir miktar olumlu değişim olsa da mevcut verilerin, son mektubun yayınlanmasından sonra çevre problemlerinin daha çok tehlike sinyaller vermeye başladığını gösterdiği kaydedildi.

EKOLOJİ VE ÇEVRE İÇİN BULUŞTULAR

1970'den 2011'e kadar karbon dioksit salınımının yaklaşık yüzde 90 oranında arttığı, bunun yaklaşık yüzde 78'in enerji üretiminde kömür gibi fosil yakıtlardan kaynaklandığı kaydedildi.

Nasa'nın tespitlerine göre dünya 2016 yılında tarihini en sıcak yılını yaşadı. Hatta geçen 136 yıl içinde son 10 yıl yaşanan en sıcak yıllar oldu.

ABD'nin Trump yönetimi iklim değişikliğinin para israfı ve pahalı aldatmaca olduğunu söyledi. Eldeki veriler ısı artışının dünya tahıl üretiminde azalmaya yol açacağı kaydedildi. Havanın daha tahrip edici olacağı, yoğun kasırgalar ve fırtınaların artacağı belirtildi. Deniz seviyesinin yükseleceği, Miami ve New Orleans gibi sahil şehirlerinin denizlerin yükselmesi ile tehlike altına gireceği belirtildi.