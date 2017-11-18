"Kedi" belgeseli Washington'da gösterildi

Tarihi İstanbul sokaklarında yaşamların sürdüren kedilerin anlatıldığı belgesel, hem İstanbul'un tanıtımı hem de Türk sinemasının dünyadaki tanıtımına katkı olarak değerlendirildi.

YEE yetkilileri, gösterimden sonra yaptıkları açıklamada, "kültürel diplomasinin en önemli araçlarından biri olan film endüstrisini etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini" belirtti. Ayrıca YEE'nin ilerleyen zamanlarda daha fazla sayıda Türk filmini Amerikan toplumuyla buluşturmak üzere etkinlikler gerçekleştireceği ifade edildi.

Geçen yıl gösterimi yapılan belgesel hem Türkiye'de hem de uluslararası gösterimlerinde yoğun ilgiyle karşılanmış ve büyük beğeni toplamıştı.