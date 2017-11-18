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"" belgeseli Washington'da gösterildi

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.11.2017 21:02 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 21:46
Kedi belgeseli Washington'da gösterildi

unus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi ve ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Georgetown Üniversitesi iş birliği ile üniversitenin kampüsünde gösterimi gerçekleştirilen "" belgeseli, Amerikalı sinemaseverlerden yoğun ilgisi gördü.

Tarihi İstanbul sokaklarında yaşamların sürdüren lerin anlatıldığı belgesel, hem İstanbul'un tanıtımı hem de Türk sinemasının dünyadaki tanıtımına katkı olarak değerlendirildi.

YEE yetkilileri, gösterimden sonra yaptıkları açıklamada, "kültürel diplomasinin en önemli araçlarından biri olan film endüstrisini etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini" belirtti. Ayrıca YEE'nin ilerleyen zamanlarda daha fazla sayıda Türk filmini Amerikan toplumuyla buluşturmak üzere etkinlikler gerçekleştireceği ifade edildi.

Geçen yıl gösterimi yapılan belgesel hem Türkiye'de hem de uluslararası gösterimlerinde yoğun ilgiyle karşılanmış ve büyük beğeni toplamıştı.

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"Kedi" belgeseli Washington'da gösterildi
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