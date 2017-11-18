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Trump tepkiler üzerine avı hatırası ithalatını durdurdu

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.11.2017 18:03 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 18:46
Trump tepkiler üzerine fil avı hatırası ithalatını durdurdu

ABD , Cuma günü yaptığı Twitter paylaşımında, ı koruma avukatlarının eleştirileri ve sosyal medyada yer alan baskılar üzerine avı hatıraları ithalatını durdurma kararı aldığını duyurdu.

Trump'ın paylaşımı, Obama yönetiminde yasaklanmış olan, avcılara Zimbabve'de öldürdükleri bebk lerin av hatıralarını ABD'ye getirmelerine izin veren bir hüküm vermelerinden birkaç saat sonra geldi.


Trump Twitter paylaşımında, "Av hatırası kararı, dolağ hayatı koruma derneklerinin yıllardır yaptıkları incelemeleri değerlendirene kadar durduruldu. İçişleri Bakanı Zinke yakında konuyu görüşeceğim." dedi.

FİL NÜFUSU YÜZDE 20 AZALDI

İçişleri Bakanı Ryan Zinke yaptığı açıklamada Trump'la görüştüklerini söyleyerek, iki tarafın da ı korumanın ve sağlıklı sürülerin son derece önemli olduklarına inandığını duyurdu. Zinke, "İzin çıkarma işlemleri, karar incelenene dek durduruldu" dedi.
nın fil nüfusu 2006 – 2015 yılları arasında, kaçak fildişi avcılığı sebebiyle yüzde 20 azaldı.

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Trump tepkiler üzerine fil avı hatırası ithalatını durdurdu
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