ABD'de 'Düz Dünya' konferansı düzenlendi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Raleigh şehrinde 9-10 Kasım tarihlerinde düzenlenen "Uluslararası Düz Dünya Konferansı"na (FEIC), dünyanın düz olduğuna inanan yaklaşık 400 katılımcı katıldı.

Konferansta, "NASA ve Diğer Uzay Yalanları", "Bilimsel Yöntemle Düz Dünya", "Bilimin yaygın yalanlarına uyanmak" "Küreyi test etmek" adlı konu başlıkları altında dünyanın düz olduğuna dair çeşitli tezlerin sunulduğu konuşmaların yapıldığı konferansa "bilimcilik" akımının insanları Tanrı'dan uzak tutmak için tasarlanmış bir konu olduğunu iddia eden birçok DVD yayımlayan Kryptoz Media ev sahipliği yaptı.

"BİLİM ADAMLARI TARAFINDAN ELE ALINMALI"

Youtube'da 'Düz Dünya' adlı kanalıyla 43 bin takipçi kazanan ve yayınladığı videolarla dünyanın düz olduğuna dair kanıtlar sunduğu iddia eden Mark Sargent konuşmasında, "'Düz Dünya' teorisinin bilim adamları tarafından ele alınması gereken bir teori" olduğunun altını çizdi.

"NASA VE DİĞER KURUMLAR GERÇEĞİ SAKLIYOR" İDDİASI

"Gezegenin bir buz duvarı ile çevrili bir disk olduğunu" söyleyen katılımcılar, "NASA'nın ve diğer bilimsel kurumların, dünyanın sahte resimlerini yayımladığını, dünyanın düz olduğu gerçeğinin halktan saklandığını" iddia ettiler.

Bir sonraki "Uluslararası Düz Dünya Konferansı", 15-16 Kasım 2018'de Denver'da yapılacağı açıklanırken, konferansa 1.500 katılımcının gelmesinin beklediği açıklandı.

Geçtiğimiz şubat ayında o dönem Cleveland Cavaliers forması giyen NBA yıldızı Kyrie Irving, "Dünya yuvarlak değil, düzdür." açıklaması yapmış, "Dünya yuvarlak değil. Dünya düz. İnsanlara korku sağlayarak böyle şeyleri alıştırıyorlar. Dostum, çok sorgulama. Çünkü, ne kadar çok bilgiyi çözersen, bir o kadar bilgi daha çıkıyor. Bu çılgınlık. Dünya düz mü? Yoksa yuvarlak bir şekilde kendi etrafında dönüyor mu? Bence bu konuyu araştırmalısınız. Size söylüyorum, yüzümüze karşı yalan söylüyorlar. Bize yalan söylüyorlar!" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de ABD'li rapçi B.o.B, dünyanın düz olduğunu iddia etmiş, bu iddiasını kanıtlamak için bir de kampanya başlattığını duyurmuştu.

Yaklaşık 200 bin dolar para toplamayı amaçlayan B.o.B'un kendisini "Düz Dünya Bob" olarak adlandırdığı belirtildi.

"DÜNYA YUVARLAK. ETRAFINI DÖNDÜM"

B.o.B, dünya'nın düz bir tepsi şeklinde olduğunu kanıtlayacak uydu görüntülerinin peşinde olduğunu belirtirken NASA'dan rapçiye cevap gecikmemiş ve Uzay Mekiği Endeavor'da STS-130 pilotu olan ve ISS: Expedition 43'ün komutanı olan Terry Virts isimli astronot, "BoB'a bir sürü para bağışlayabilirim. Dünya yuvarlak. Etrafını döndüm" demişti.