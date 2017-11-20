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'dan açıklaması: Saldırıları artırdılar

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2017 10:23 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 10:37
NATO'dan Rusya açıklaması: Saldırıları artırdılar

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun 'dan gelen ve sürekli olarak değişen siber tehditlere sürekli olarak adapte olmak zorunda kaldığını belirtti.

CBC radyosuna konuşan Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " , demokratik kurumlarımıza duyulan güveni baltalamak üzere sosyal ağları ve sanal ortamı kullanıyor. Bu sürekli olarak gelişen bir tehdit ve buna adapte olmak zorundayız" dedi.

'SON DÖNEMDE CEP TELEFONLARINA...'

NATO'nun buna karşı siber güvenlik kuvvetlerini pekiştirdiğini dile getiren Stoltenberg "Son dönemde siber korsanlar NATO askerlerinin cep telefonlarına eskiye göre daha sık saldırı düzenlemeye başladılar. Eskiden siber saldırı hedeflerinin çoğu NATO güzergahlarıyken şu an bu tür saldırıların artan sayısı askerlerin cep telefonlarına yapılıyor" dedi.

Rusya'dan NATO'ya sert suçlama

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NATO'dan Rusya açıklaması: Saldırıları artırdılar
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