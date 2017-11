Son Dakika: Charles Manson öldü! Charles Manson kimdir?

Charles Manson dünyanın en çok tanınan seri katili olarak biliniyordu. Charles Manson 83 yaşında cezaevinde öldü. Manson ailesi adında vahşi bir tarikat kuran Manson ve takipçileri sürekli cinayet işleyerek isimlerini duyurdu. 1971'de 7 cinayetten idama mahkum edilen Manson'ın cezası daha sonra California eyaletinde bu cezanın geçici olarak yasaklanmasının ardından ömür boyu hapse çevrilmişti. Şartlı tahliye talebi defalarca reddedilen Manson'ın yine benzer bir başvuru yapması 2027'ye yasaklanmıştı. Charles Manson kimdir?

Ünlü seri katil Charles Manson, 12 Kasım 1934'te doğdu. Annesi 16 yaşında bir hayat kadınıyken doğan Charles Manson, çocuk yaşlarda annesinin cezaevine girmesi nedeniyle hırsızlık yaparak geçinmeye, sokaklarda yaşamaya başladı. 18 yaşında kendisi de tutuklandı. Cezaevinde bıçak tehdidiyle bir koğuş arkadaşı tarafından cinsel istismara uğrayınca ıslah evine yerleştirildi. 1954 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldı. Sahte çek vermek, kadın satıcılığı, uyuşturucu suçlar nedeniyle defalarca hapse girip çıktı. 1967 yılında son kez tahliye olduktan sonra, etrafına topladığı kişilerle bir "aile" oluşturarak Los Angeles ta bir çiftliğe yerleşti. Bu çiftlikte geliştirdiği "teorilerle" yönlendirdiği müritlerinden 5 kişi, Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate, Abigail Folger, Polonyalı oyuncu Wojciech Frykowski, erkek kuaförü Jay Sebring, ve lise mezunu bir genç Steven Parent'i Los Angeles, Kaliforniya'da vahşice öldürdüler.

Ertesi gece bu kez Manson'un da katıldığı grup, Labianca çiftini aynı şekilde öldürüp parçaladı. Taraftarı olan bir kadının, farklı bir suçla tutuklandığında, işledikleri cinayetleri övünerek anlatması sonucunda Manson ve 4 arkadaşı tutuklandı. İdama mahkûm edilmelerine rağmen Kaliforniya yüksek mahkemesince idam cezasının kaldırılmasıyla, cezaları ömür boyu hapis şekline dönüştürüldü. Toplam cinayetlerinin sayısı belirlenemeyen Manson ve grubunun 35 ölümden sorumlu olduğu sanılır. Charles Manson ABD'de nefret edildiği gibi, kendisini seven, serbest bırakılmasını isteyen çeşitli fan kulüpler oluşturup kampanyalar düzenleyen bir hayran kitlesine de sahiptir.

Mart 1970 tarihinde Manson'ın şarkılarından oluşan Lie: The Love & Terror Cult adlı albüm yayımlandı. Bu albümde daha önceleri Beach Boys tarafından bestelenen "Never Learn Not to Love"ın yeni bir sürümü olan "Cease to Exist" gibi kayda değer çalışmalar yer almaktadır. Ancak yayımlanmasından sonraki iki ay içinde albüm için basılan iki bin kopyanın sadece 300'ü sattı.[6] Bu albümden sonra sürekli olarak Manson tarafından kaydedilen çeşitli müzik çalışmaları gündeme geldi. The Family Jams adlı albüm iki disklik bir çalışma olup 1970 yılında Manson ve ailesi tarafından kaydedilen şarkıları içermektedir. Steve Grogan tarafından gitar ve ana vokalleri üstlenilen albümde Lynette Fromme, Sandra Good, Catherine Share gibi isimlerin de imzası yer almaktadır. One Mind adındaki müzik, şiir ve konuşma kayıtları derlemesi de Nisan 2005'te yayımlanmış olup, Creative Commons lisansı altına alınmış durumdadır.

Amerikan rock grubu Guns N' Roses da Manson'ın "Look at Your Game, Girl" adlı şarkısını 1993 albümleri "The Spaghetti Incident?" içinde belirtilmeyen on üçüncü şarkı olarak tekrar kaydetti. Marilyn Manson albümü Portrait of an American Family'de yer alan "My Monkey" adlı şarkıda Charles Manson'ın "Mechanical Man" şarkısında da yer alan sözler geçmektedir.

Yine Manson'ın "I'm Scratching Peace Symbols on Your Tombstone" (veya "First They Made Me Sleep in the Closet"), "Garbage Dump" ve "I Can't Remember When" adlı şarkıları 1976 yılı televizyon filmi "Helter Skelter"ın özgün film müzikleri arasında yer almaktadır. Ancak buradaki sürümlerin seslendirmesi Steve Railsback tarafından yapıldı. Günümüzdeki popüler bir şehir efsanesine göre Manson, 1965 yılında Monkees grubuna katılmak için bir yetenek denemesinde bulundu fakat o dönemde McNeil Adası'nda hapiste olduğu için bu isteği geri çevrildi.

