Putin ve Trump'tan flaş telefon görüşmesi

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Suriye'de sona yaklaşan askeri operasyonlarla ilgili durumu değerlendiren Putin ve Trump'ın, Soçi'de yarın Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye'nin ele alınacağı toplantıya yönelik de görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

Putin ve Trump, terör ve uyuşturucu kaçakçılığına yönelik tehlikelerin giderek arttığı Afganistan'ı, Ukrayna krizi çerçevesinde Minsk anlaşmasını, İran'ın nükleer programını ve Kore Yarımadası'ndaki durumu da ele aldı.

İki liderin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin muhafaza edilmesi konusunda görüş birliğine vardıkları belirtildi.

Putin'in ayrıca dün Suriye lideri Beşşar Esed ile gerçekleştirdiği görüşme konusunda da Trump'ı bilgilendirdiği kaydedildi.