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Putin ve 'tan flaş telefon görüşmesi

Giriş Tarihi: 21.11.2017 22:24

Rusya Devlet Başkanı ile ABD Başkanı Donald , telefonda , , , ve konularını görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 'de sona yaklaşan askeri operasyonlarla ilgili durumu değerlendiren Putin ve 'ın, Soçi'de yarın Türk, Rus ve lı liderler arasında Suriye'nin ele alınacağı toplantıya yönelik de görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

Putin ve Trump, terör ve uyuşturucu kaçakçılığına yönelik tehlikelerin giderek arttığı 'ı, krizi çerçevesinde Minsk anlaşmasını, İran'ın nükleer programını ve Kore Yarımadası'ndaki durumu da ele aldı.

İki liderin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin muhafaza edilmesi konusunda görüş birliğine vardıkları belirtildi.

Putin'in ayrıca dün Suriye lideri Beşşar Esed ile gerçekleştirdiği görüşme konusunda da Trump'ı bilgilendirdiği kaydedildi.

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Putin ve Trump'tan flaş telefon görüşmesi
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