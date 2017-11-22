ABD'li aktör ve müzisyen Cassidy hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - ABD'li aktör ve müzisyen David Cassidy, organ yetmezliği nedeniyle 67 yaşında yaşamını yitirdi.

BBC'nin haberine göre, 70'li yılların ünlü ismi Cassidy, geçen hafta çoklu organ yetmezliği nedeniyle ABD'nin Florida eyaletinde kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Cassidy, etrafında sevdikleriyle, uzun süredir çektiği acılardan kurtularak hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Yaptığı şarkılarla da ismini duyuran Cassidy, 70'li yılların sevilen aile dizisi "The Partridge Family"nin yıldız ismi olarak biliniyordu.

Son yıllarda alkolle mücadele ettiğini söyleyen aktör, bu yılın başında, demans hastalığına yakalandığı açıklamıştı.

New York'ta, oyuncu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Cassidy'nin, müzik ve oyunculukta oldukça başarılı bir kariyeri oldu.

Albümleri, dünya çapında 30 milyondan fazla satan Cassidy'nin, 1970'lerde şöhretinin zirvesindeyken fan kulübü üye sayısı, The Beatles ve Elvis Presley'den daha fazlaydı.

Cassidy'nin ölümü üzerine sevenleri ve ünlü isimler sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaştı.