Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu katılımcıları onuruna verilen öğle yemeğinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Suriye devletinin bütün etnik grupların teröre bulaşmamış etnik grupların temsili ile yeniden teşkil edilme sürecine girilmiştir. Katkısı olan bütün ülkelere bu vesile ile teşekkür ediyoruz. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Bölgelerde yaşanan istikrarsızlığın en büyük bedelini ödeyen ülkelerden biriyiz.

Bölgede kalıcı barışın ve istikrarın bir an önce tesisi hayati öneme sahip. Terör örgütlerine karşı da amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele sadece bizim sorunumuz olmamalı. PKK, PYD terör örgütü, küresel bir terör örgütleridir.

Myanmar'da yaşananlara Birleşmiş milletler ses çıkarmıyor. Cılız çıkan seslerin de önüne geçiliyor. Özellikle Asya bölgesinde devam eden istikrarsızlıklar konusunda daha fazla kafa yorması gerekiyor.

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