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Ruhani'den açıklaması

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2017 10:46 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 10:51
Ruhani'den Suriye açıklaması

, 'nin geleceğinin yabancı güçlere bırakılmayacağını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 'nın Soçi kentinde yapılacak üçlü zirveye katılmak üzere Tahran'dan ayrılmadan önce basına konuşan Ruhani, "'nin geleceği yabancı güçlere bırakılmayacak ve bu ülkenin halkı buna karar verecek." dedi.

Ruhani, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceklerini belirtirken, , Rusya ve İran'ın garantörlüğündeki Astana süreciyle bu yönde daha uyumlu adımlar atılmaya başlandığını hatırlattı.

"GÖRÜŞMELERE YOL AÇMALI"

Soçi'de yapılacak liderler zirvesinin Suriye'nin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan Ruhani, "Bu oturumlar, ülke halkının görüşlerini yansıtacak Suriyeli grupların, geleceklerini belirlemek adına aralarında yapacakları görüşmelere yol açmalı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 'nin katılımıyla bugün Soçi'de Suriye konulu üçlü zirve yapılacak.

Astana sürecinin garantörü üç ülkenin dışişleri bakanları ve teknik heyetleri geçen hafta sonu zirvenin ön hazırlıklarını Antalya'da tamamlamıştı.

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Ruhani'den Suriye açıklaması
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