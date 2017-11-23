NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesi endişe verici

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi.

Azerbaycan'a, Afganistan'da Kararlı Destek Misyonu'na sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden Stoltenberg, Azerbaycan'ın asker sayısını artırma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Stoltenberg, Azerbaycan ve NATO arasında uzun yıllardır demokratik değerlere dayanan bir iş birliği olduğunu hatırlatarak, tarafların kabiliyet gelişimi ve enerji güvenliği gibi çok farklı alanlarda iş birliği yaptığını belirtti.

"SORUNUN ÇÖZÜLMEMESİ ENDİŞE VERİCİ"

Stoltenberg, görüşmede Güney Kafkasya bölgesinde güvenlik durumunu da ele aldıklarını belirterek, "Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesi endişe verici." vurgusunu yaptı.

NATO'nun bu konuda doğrudan bir rol oynamadığını hatırlatan Stoltenberg, soruna askeri bir çözüm bulunmadığının çok açık olduğunu, Minsk Grubu'nun çalışmalarına destek verdiklerini bildirdi.

Stoltenberg, soruna tarafların anlaşarak çözüm bulmaya çalışmasının önem taşıdığını ve gerginliğin tırmanmaması için çaba sarf etmeleri gerektiğini kaydetti.

"ERMENİSTAN MEVCUT DURUMU SÜRDÜRMEK İSTİYOR"

Aliyev, Stoltenberg'le birlikte bölgesel güvenlik konularını da ele aldıklarını kaydederek, "Bölgesel güvenlik için en büyük tehdit, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çözülmemiş sorun olarak ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

Azerbaycan topraklarının uzun yıllardır Ermenistan'ın işgalinde olduğunu anımsatan Aliyev, 1 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşının sığınmacı haline geldiğini ya da kendi ülkeleri içinde göç etmek zorunda kaldığını ifade etti. ,

Aliyev, "Azerbaycan halkına karşı etnik temizlik gerçekleştirildi. Durum maalesef değişmiyor. Ermenistan mümkün olduğu müddetçe mevcut durumu sürdürmek istiyor." dedi.