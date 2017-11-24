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'da SPD'den koalisyon görüşmelerine yeşil ışık!

Giriş Tarihi: 24.11.2017 11:14 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 11:22

'da 'in başında olduğu Muhafazakar Demokratlar'ın FDP ve Yeşiller ile yürüttüğü koalisyon görüşmelerinin çökmesinin ardından tıkanan koalisyon görüşmelerine 'den (SPD) yeşil ışık geldi.

SPD Genel Sekreteri Hubertus Heil, partisinin koalisyon görüşmelerine açık olduğunu, "SPD görüşmelere hayır demeyecek" sözleriyle açıkladı.

Seçimlerde en çok oyu alan ikinci parti olan SPD, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en başarısız seçimini geçirdiği için muhalefette kalma kararı almış ve koalisyon görüşmelerine katılmayacağını belirtmişti.

Jamaika Koalisyonu için görüşmelerin tıkanmasının ardından Angela 'in SPD ile oluşturacağı 'Büyük Koalisyon' erken seçim dışındaki tek seçenek olarak görülüyor.

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Almanya'da SPD'den koalisyon görüşmelerine yeşil ışık!
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