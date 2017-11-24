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yerel seçimlerinde 40 kökenli aday seçildi

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 24.11.2017 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 09:51
Danimarka yerel seçimlerinde 40 Türkiye kökenli aday seçildi

medyasında yer alan sonuçlara göre, yerel seçimlere katılan kökenli adayların aldığı oy oranları belli oldu. Buna göre, seçime farklı partilerden giren 101 adaydan 40’ı seçilme başarısı gösterdi.

'da gerçekleşen yerel seçimlerde, en çok kökenli aday başkent Kopenhag'ın 20 kilometre batısındaki İshoj kentinde seçildi. Burada 5 Türkiye kökenli adaydan 5'i de seçilirken 9 Türkiye kökenli adayın yarıştığı Höje-Taastrup'ta ise sadece ikisi kazandı.

Aarhus'ta Liberal Partinin (Venstre) belediye başkanı adayı Bünyamin Şimşek, aldığı 5 bin 742 oyla en çok tercihli oy alan Türkiye kökenli aday oldu.

Danimarka'daki yerel seçimlerde, bölge idarelerine de aday olan 9 kişinin durumu ise henüz netlik kazanmadı. Danimarka'daki 5 bölge idaresinin 3'ünde yer alan Türkiye kökenli adayların durumu tercihli oyların sayımından sonra belli olacak.

"TEBRİK YAĞIYOR"

İlk defa seçimlere giren ve Höje-Taastrup Belediye Meclisi Üyeliğine seçilen Turan Akbulut, seçimin ardından yaşadıklarını paylaştı.

Sonucun kesinleşmesinin ardından çok sayıda tebrik mesajı aldığını belirten 45 yaşındaki Akbulut, "İki gündür aldığım tebrik mesajlarının hepsine cevap veremedim." dedi.

"SESİMİZİ DUYURABİLİRİZ VE IRKÇILIĞIN BİR NEVİ ÖNLEMİNİ ALABİLİRİZ"

Roskilde Belediye Meclisi Üyesi Yılmaz, "Bilhassa şu dönemde Avrupa'da çok katı ırkçılık baş göstermekte. Biz yabancılar için belediye meclislerinde yer almak çok önemli. Ancak bu şekilde sesimizi duyurabiliriz ve ırkçılığın bir nevi önlemini alabiliriz." diye konuştu.

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Danimarka yerel seçimlerinde 40 Türkiye kökenli aday seçildi
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