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yine algı operasyonlarına başladı

Giriş Tarihi: 25.11.2017 19:23 Güncelleme Tarihi: 26.11.2017 01:46
Almanya yine algı operasyonlarına başladı

'nin mega projelerine açık bir şekilde engel olmaya çalışan Almanlar şimdi de milli tank projesi için algı operasyonuna başladı

, in ardından milli tank için de gaza bastı. 2020 yılına kadar 20 milli tankın üretilmesi hedefleniyor.

ALGI OPERASYONU BAŞLADI

Türkiye'nin mega projelerine her daim engel olmaya çalışan ise, tanklarına karşı karalama kampanyasına başladı.

"OYUN DIŞINDA KALAMAYIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alman Silah Sanayi Birliği Başkanı ve Rheinmetall'in sahibi Armin Papperger, silah ticaretine yön vermeleri gerektiğini, Almanya'nın oyun dışında kalamayacağını söyledi.

ALTAY TANKINI KÜÇÜMSEDİLER

Yerli otomobil hakkında küçümseyici açıklamalar yapan Almanlar, Altay tankları için de benzer ifadeler kullandı.

"KÜÇÜK PROJE"

Papperger, Türkiye'nin milli tank projesinin küçük bir proje olduğunu, bunun için herhangi bir yatırım yapmayı istemediklerini söyledi.

"SİYASETİN OYUN TOPUYUZ"

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de yatırımlarını etkilediğini ifade eden Papperger, "Biz her zaman bir yere kadar siyasetin oyun topuyuz." dedi.

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Almanya yine algı operasyonlarına başladı
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