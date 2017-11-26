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kullanıcıları güvenlik farkındalık testine girecek

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 18:15 Güncelleme Tarihi: 26.11.2017 18:16
Drone kullanıcıları güvenlik farkındalık testine girecek

ngiltere’de yeni bir yasa tasarısı kullanıcılarının güvenlik farkındalık testinden geçmesini zorunlu kılmayı öngörüyor.

Yasa kapsammında güvenlik güçlerine de insansız hava araçlarının yasadışı kullanımına karşı uygulamaları için yeni yetkiler verilecek.
Hükümet bu tasarıyla yeni teknolojilerinin petrol kuyularında, inşaatlarda, organ naklinde ve posta gönderilerinde kullanmayı umuyor.
Tasarı ülkenin pilotlar birliği tarafından da memnuniyetle karşılandı.

CİDDİ BİR ÇARPIŞMA TEHLİKESİ VAR

pilot birliği Balpa drone ve uçakların 2015 yılında 29 kez çarpışma tehlikesi atlattığını, 2016'da bu sayının 71'e yükseldiğini, bu yılbaşından bu yana ise 81 olay yaşandığını aktardı. Birlik genel sekreteri Biran Strutton, "Bu öneriler dronların daha güvenli bir şekilde entegre olması adına önemli bir adım. Ama yeni yasa yürürlüğe girene kadar ciddi bir çarpışma tehlikesi devam ediyor" dedi.
Temmuz ayında da bir drone Londra Gatwick Havalimanı'na iniş yapmakta olan bir yolcu uçağıyla çarpışarak 130 kişinin hayatını tehlikeye atmıştı.

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Drone kullanıcıları güvenlik farkındalık testine girecek
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