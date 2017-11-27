İsveçli siyasetçiden Müslümanlara hakaret

İsveç
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göçmen karşıtı politikaları savunmasıyla bilinen İsveçli Demokratlar Partisi (SD) Milletvekili Martin Strid
, Müslümanlar
için "Yüzde 100 insan değil" diyerek hakaret etti. İsveç devlet televizyonu SVT'de yayımlanan 'Forum' adlı programda konuşan Strid, Müslümanlara yönelik çirkin ifadeler kullandı. Martin Strid, "Müslümanlar yüzde 100 insan değil" diyerek, İslam'ı öğrendikçe dehşete kapıldığını söyledi.
MÜSLÜMANLARDAN SUÇ DUYURUSU
Bu arada, Strid'in Müslümanlara yönelik hakaret içeren sözleri büyük tepkiyle karşılandı. Norrköping kentinde yaşayan Müslümanlar, Strid hakkında "halklar arasında nefret ve kin yaymak" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ana muhalefet sağ Liberal Moderat Parti Genel Başkanı Jan Björklund da Martin Strid'in Müslümanlar hakkındaki ifadelerine sert tepki gösterirken, "SD'den saf ırkçılık" değerlendirmesinde bulundu. Liberal Merkez Parti Genel Başkanı Annie Lööf da "SD 'ırkçılığa' kapı açtı. Acaba bu konuda SD lideri Jimmie Akesson'un görüşleri ne?" dedi.