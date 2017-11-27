  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. İsveçli siyasetçiden Müslümanlara hakaret

li siyasetçiden a hakaret

Giriş Tarihi: 27.11.2017
İsveçli siyasetçiden Müslümanlara hakaret
'te göçmen karşıtı politikaları savunmasıyla bilinen İsveçli Demokratlar Partisi (SD) Milletvekili , için "Yüzde 100 insan değil" diyerek hakaret etti. İsveç devlet televizyonu SVT'de yayımlanan 'Forum' adlı programda konuşan Strid, Müslümanlara yönelik çirkin ifadeler kullandı. Martin Strid, "Müslümanlar yüzde 100 insan değil" diyerek, İslam'ı öğrendikçe dehşete kapıldığını söyledi.

MÜSLÜMANLARDAN SUÇ DUYURUSU
Bu arada, Strid'in Müslümanlara yönelik hakaret içeren sözleri büyük tepkiyle karşılandı. Norrköping kentinde yaşayan Müslümanlar, Strid hakkında "halklar arasında nefret ve kin yaymak" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ana muhalefet sağ Liberal Moderat Parti Genel Başkanı Jan Björklund da Martin Strid'in Müslümanlar hakkındaki ifadelerine sert tepki gösterirken, "SD'den saf ırkçılık" değerlendirmesinde bulundu. Liberal Merkez Parti Genel Başkanı Annie Lööf da "SD 'ırkçılığa' kapı açtı. Acaba bu konuda SD lideri Jimmie Akesson'un görüşleri ne?" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsveçli siyasetçiden Müslümanlara hakaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN