Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu(MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak.

Yılın son Milli Güvenlik Kurulu(MGK) toplantısında 2017 yılının genel bir değerlendirmesi yapılacak. Toplantının ana gündem başlıklarından biri ise Suriye olacak.

SOÇİ'DE ALINAN KARARLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Son olarak Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen üçlü zirvede alınan kararlar, değerlendirilecek.

Suriye'nin kuzeyindeki YPG varlığı ve olası Afrin harekatın toplantıda masaya yatırılması belirtiliyor. MGK'da yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleşen terörle mücadele operasyonları da ele alınacak.