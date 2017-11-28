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bugün toplanıyor

Giriş Tarihi: 28.11.2017 10:24 Güncelleme Tarihi: 28.11.2017 10:25
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor

MGK'nın, Cumhurbaşkanı ’ın başkanlığında bugün toplanacağı bildirildi.

(MGK), Cumhurbaşkanı 'ın başkanlığında bugün toplanacak.

Yılın son Milli Güvenlik Kurulu(MGK) toplantısında 2017 yılının genel bir değerlendirmesi yapılacak. Toplantının ana gündem başlıklarından biri ise Suriye olacak.

SOÇİ'DE ALINAN KARARLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Son olarak Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen üçlü zirvede alınan kararlar, değerlendirilecek.

Suriye'nin kuzeyindeki varlığı ve olası Afrin harekatın toplantıda masaya yatırılması belirtiliyor. MGK'da yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleşen terörle mücadele operasyonları da ele alınacak.

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Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor
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