Van'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başkale ilçesinde arazi arama tarama faaliyeti başlattı.

Narkotik köpekleri "Alem" ile "Akşam"ın da kullanıldığı aramada Budak ve Ilıcak mahalleleri kırsalında 67, Kurubaş Mahallesi kırsalında 85 kilogram toz esrar ile 57 bin paket kaçak sigara bulundu.

Aramalarda 2 kalaşnikof tüfek şarjörü, 98 kalaşnikof mermisi, tabanca ve buna ait 25 mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda 16 zanlı gözaltına alındı.