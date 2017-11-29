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Van'da operasyonu: 16 gözaltı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 15:32
Van'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Van'ın Başkale ilçesinde 152 kilogram esrar ve 57 bin paket ele geçirildi, 16 zanlı gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başkale ilçesinde arazi arama tarama faaliyeti başlattı.

Narkotik köpekleri "Alem" ile "Akşam"ın da kullanıldığı aramada Budak ve Ilıcak mahalleleri kırsalında 67, Kurubaş Mahallesi kırsalında 85 kilogram toz esrar ile 57 bin paket bulundu.

Aramalarda 2 kalaşnikof tüfek şarjörü, 98 kalaşnikof mermisi, tabanca ve buna ait 25 mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda 16 zanlı gözaltına alındı.

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Van'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
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