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'da mahkemede patlama: 2 ölü!

Giriş Tarihi: 30.11.2017 15:37 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 15:38

'nın Dnipropetrvosk bölgesindeki bir mahkemede son dakika haberine göre meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

'nın Dnipropetrvosk bölgesindeki bir mahkemede meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

Nikopol Şehir Mahkemesinde saat 11.20'de meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında mahkeme çalışanlarının da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

Patlamayı cinayet duruşması için salona gelen, öldürülen kişinin babasının gerçekleştirdiği bildirildi. Duruşmanın devam ettiği salona 2 adet el bombası ile gelen şahsın bombaların pimlerini çekmesi sonucu patlamanın gerçekleştiği bildirildi.

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Ukrayna'da mahkemede patlama: 2 ölü!
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