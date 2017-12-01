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Almanya'dan son dakika kararı!

Giriş Tarihi: 1.12.2017 11:15 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 11:37
Almanya'dan son dakika Adil Öksüz kararı!

Gelen son dakika bilgisine göre Almanya için yakalama kararı çıkardı.

Almanya firari için resmi arama kararı çıkardı. Almanya'nın bu kararını Merkel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği belirtildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde kritik rol alan Öksüz, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve bazı kuvvet komutanlarının darbeciler tarafından rehin tutulduğu Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 16 Temmuz sabahı yakalandı ve getirildiği Ankara Batı Adliyesinden adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Serbest bırakılmasının ardından firar eden ve "FETÖ'nün sır kutusu" olarak nitelendirilen Adil Öksüz, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde yer alıyor.

Almanya'dan flaş Adil Öksüz kararı

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Öksüz Almanya’da görüldü iddiası!

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Almanya'dan son dakika Adil Öksüz kararı!
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