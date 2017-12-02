Son dakika haberi: İsrail, İran üssünü vurdu

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki İran askeri üssüne saldırı düzenlediği bildirildi. İran'ın ise füze ile karşılık verdiği aktarıldı.

Uçakların bombardımanın hemen ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamalardan sonra Şam ve çevresinde büyük oranda elektriklerin kesildiğini aktarıyor.

Saldırıya karşılık ise, Suriye'deki hava savunma sistemleri İsrail jetlerine füze fırlattı. Bombardımana karşı Suriye veya İran'dan henüz bir açıklama yok. İsrailli yetkililer de yorum yapmayı reddediyor.

BBC, yakın zamanda Kisva'da İran'a ait bir üssün inşa edildiğini duyurmuştu.

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