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Son dakika haberi: , üssünü vurdu

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2017 10:27 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 10:59
Son dakika haberi: İsrail, İran üssünü vurdu

Son dakika haberi... ’in ’deki askeri üssünü vurduğu açıklandı. İran’ın ise füzelerle karşılık verdiği belirtildi.

'in 'nin başkenti yakınlarındaki askeri üssüne saldırı düzenlediği bildirildi. İran'ın ise füze ile karşılık verdiği aktarıldı.

Uçakların bombardımanın hemen ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamalardan sonra Şam ve çevresinde büyük oranda elektriklerin kesildiğini aktarıyor.

Saldırıya karşılık ise, Suriye'deki hava savunma sistemleri İsrail jetlerine füze fırlattı. Bombardımana karşı Suriye veya İran'dan henüz bir açıklama yok. İsrailli yetkililer de yorum yapmayı reddediyor.

BBC, yakın zamanda Kisva'da İran'a ait bir üssün inşa edildiğini duyurmuştu.

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Son dakika haberi: İsrail, İran üssünü vurdu
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