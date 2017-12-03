ABD Başkanı Trump'tan flaş Flynn açıklaması

Trump, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "General Flynn'i, Başkan Yardımcısı ve FBI'ya yalan söylediği için kovdum. Bu yalanlarından dolayı suçlu. Bu utanç verici. Çünkü geçiş sürecindeki fiilleri yasalara uygundu. Bunda gizlenecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre Rusya soruşturmasında "FBI'a yalan söylediğini" itiraf eden Flynn, bu konuda "yaptıklarının yanlış olduğunu" bildiğini belirterek, "Bunu düzeltmeye çalışacağım" sözü vermiş ve "işbirliği yapma kararının ülkesi ve ailesi için en iyisi" olacağına inandığını söylemişti.

ABD basınında, Flynn'ın, özel yetkili savcı Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmada Trump aleyhine tanıklık yapacağı belirtiliyor.

Flynn'in bir aydan da kısa süre yapabildiği ulusal güvenlik danışmanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalmasına, Rus yetkililer ile yaptığı görüşmelere ilişkin yanıltıcı bilgi vermesi neden olmuştu.

Flynn'in, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında, yetkilileri yanlış bilgilendirdiği anlaşılmıştı.

TRUMP KARŞITI FBI AJANI, SORUŞTURMA EKİBİNDEN ÇIKARILDI

Rusya soruşturmasının özel yetkili savcısı Robert Mueller'in Trump karşıtı mesajlarını tespit ettiği eski FBI ajanı Peter Strzok'u soruşturma ekibinden çıkardığı bildirildi.

New York Times gazetesi, eski istihbarata karşı koyma ajanı Strzok'ın mesajlarının Adalet Bakanlığı Başmüfettişince incelendiğini ve söz konusu mesajları tespit ettiğini yazdı.

Daha önce Dışişleri eski Bakanı Hillary Clinton'un şahsi elektronik posta hesabından resmi yazışmaları yapması ile ilgili soruşturmaya da katıldığı belirtilen Strzok'un bu yaz görevden alındığı kaydedildi.

Diğer taraftan Washington Post gazetesi Strzok'un, Clinton soruşturması sırasında FBI avukatı Lisa Page ile de evlilik dışı ilişki yaşadığının tespit edildiğini belirtti.