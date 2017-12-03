Kosova Başbakanı Haradinaj Interpol'ün arananlar listesinden çıkarıldı

Kosova Hükümet Sözcüsü Halil Matoşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Haradinaj'ın Interpol'ün arananlar listesinde çıkarıldığını ve hakkında ülke dışına seyahat etme engelinin kaldırıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Abelard Tahiri de dün yaptığı açıklamada, Interpol'den konuyla ilgili doğrulamayı aldıklarını duyurmuştu.

Kosova Savaşı'nda (1998-1999) Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) Dukagjin bölgesi komutanlığını yapan Haradinaj, Sırbistan'ın uluslararası yakalama emri nedeniyle 4 Ocak'ta Fransa'daki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 12 Ocak'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Colmar İstinaf Mahkemesi, 27 Nisan'da Haradinaj'ın Sırbistan'a iade talebini reddetmiş, Kosovalı lider hakkındaki adli kontrol kararı ve Fransa dışına çıkış yasağını da kaldırmıştı.



Haradinaj, 2015'te de aynı yakalama emri nedeniyle Slovenya'da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

Ülkede 11 Haziran'da yapılan erken genel seçimin ardından seçimin galibi Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kosova İçin Girişim (NİSMA) öncülüğündeki "PAN" ittifakında AAK Genel Başkanı Ramush Haradinaj'ın başbakan olarak görev aldığı yeni kabine, 61 "evet" ile güvenoyu almayı başardı.

Kosova'da 1998-1999'da yaşanan savaşta Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) Dukagjin bölgesi komutanlığını yapan Haradinaj, Sırbistan'ın çıkardığı uluslararası yakalama emri nedeniyle 4 Ocak'ta Fransa'daki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Haradinaj, "Benim suçsuz olduğum ispatlanmıştı. Gerçek 2012'de ortaya çıkarıldı. Sırbistan'ın suçlamalarını kabul etmiyorum." demişti.