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: İlk kurbanlar o iki ülke olur

Giriş Tarihi: 3.12.2017 07:34 Güncelleme Tarihi: 3.12.2017 07:35
Sergey Lavrov: İlk kurbanlar o iki ülke olur

Dışişleri Bakanı , ABD'nin ve 'yi krizinin içine çekmeye çalıştığı ve savaş durumunda ilk kurbanların bu iki ülke olacağını söyledi.

Belarus merkezli STV televizyonuna röportaj veren Lavrov, "Pyongyang'ın füze ve nükleerdenemelerini kınarken, Amerikalı meslektaşlarımızın provokasyon nitelikli tutumunu da kınamadan geçemeyiz. Maalesef kendileri, aynı tarafa ve 'yi de çekmeye çalışıyorlar ki, bu ülkeler, Kore Yarımadası'nda bir savaş başlaması durumunda ilk kurbanlar olacak" ifadelerini kullandı.

"RUSYA BMGK'NIN KUZEY KORE'YE UYGULADIĞI YAPTIRIMLARA SADIK"

Lavrov, 'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 'ye uyguladığı ve Pyongyang'ın ithalat-ihracat imkânlarını ciddi bir şekilde kısıtlayan yaptırımları harfiyen uyguladığını belirtti.

, 'Kore Yarımadası'ndaki durumun Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nü (KGAÖ) endişelendiriyor mu?' sorusunaysa, "Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip olma taleplerini kabul etmeyeceğiz. KGAÖ'ye üye olan tüm ülkeler BMGK'nın kararlarını destekliyor" diye konuştu.

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Sergey Lavrov: İlk kurbanlar o iki ülke olur
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