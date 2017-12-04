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Kremlin'den "" açıklaması

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 19:12 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 19:34
Kremlin'den Flynn açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael 'in 'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin, Rusya Devlet Başkanı ’in ’ye yönelik attığı adımları etkilemediğini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski Başkanı döneminde Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karşılık verilmemesi için 'in Kislyak aracılığıyla Putin'den ricada bulunduğuna yönelik iddiaları değerlendirdi.

ABD'nin Rus diplomatlara yönelik attığı adımlara karşılık vermeme kararının Putin tarafından alındığını vurgulayan Peskov, "Bu kendisinin kararıydı. Bu kararı herhangi bir yerden gelen tavsiye veya taleplerle ilişkilendirmek doğru değil." dedi.

"KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Putin'in büyükelçilerden aldığı bilgilerin de kimseyi ilgilendirmediğini savunan Peskov, "Putin kararlarını sadece kendisi alır ve bu kararları alırken tek göz önünde bulundurduğu konu 'nın ulusal çıkarlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Flynn'in Kislyak'tan talepte bulunabilecek bir konumda bulunmadığını ve iddia edilen taleplerin Putin'e ulaşma ihtimalinin de bulunmadığını sözlerine ekledi.

Flynn'in, Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda Federal Soruşturma Bürosuna () yalan söylediğini kabul ettiği bildirilmişti.

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Kremlin'den "Flynn" açıklaması
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