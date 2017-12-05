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'nden, seyahat yasağına onay

Giriş Tarihi: 5.12.2017 07:26 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 07:26
ABD Anayasa Mahkemesi'nden, seyahat yasağına onay

, bazı alt mahkemelerden karşı yönde kararlar çıkmasına karşın, Başkan Donald Trump'ın altı Müslüman ülkenin vatandaşlarını kapsayan son seyahat yasağının tam geçerliliğine onay verdi.

Mahkeme, dokuz üyeden ikisinin karşı yönde oy kullanmasına rağmen Trump yönetiminin alt mahkemeler tarafından alınan iki tedbir kararının kaldırılması talebini kabul etti. San Francisco ve Richmond kentlerindeki temyiz mahkemelerinin seyahat yasağına karşı açılan davaları değerlendirmesi sürerken, seyahat yasağının uygulanmaması kararını askıya aldı ve yasağın tam olarak geçerliliğini onadı.

Seyahat yasağı İran, Libya, Suriye, Yemen, Somali, Çad ile tüm Kuzey Kore yurttaşları ve Venezuela'dan bazı hükümet görevlilerinin 'ye seyahat etmelerinin engellenmesini içeriyor.

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ABD Anayasa Mahkemesi'nden, seyahat yasağına onay
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