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Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

Giriş Tarihi: 5.12.2017 16:31 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 16:33
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 gün sürecek Dışişleri Bakanları toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanları, gelecek Temmuz'da yapılacak olan Brüksel Zirvesi öncesinde NATO'nun AB'ye adaptasyonu konulu iki günlük müzakerelere başlamak üzere bugün bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO-AB işbirliğini yeni bir düzeye taşımayı başaracağımızı umuyoruz" dedi. Bakanlar ayrıca, de dahil olmak üzere küresel güvenlik sorunlarını ve sınırlarının ötesinde istikrarı öngören NATO'nun rolü üzerinde duracak.

NATO üyeleri ayrıca güvenlik durumunu, Gürcistan'ın reform sürecini ve daha ileri işbirliği alanlarını gözden geçirmek için NATO-Gürcistan Komisyonu toplantısı düzenleyecek.

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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
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