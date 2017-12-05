NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

NATO Dışişleri Bakanları, gelecek Temmuz'da yapılacak olan Brüksel Zirvesi öncesinde NATO'nun AB'ye adaptasyonu konulu iki günlük müzakerelere başlamak üzere bugün bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO-AB işbirliğini yeni bir düzeye taşımayı başaracağımızı umuyoruz" dedi. Bakanlar ayrıca, Kuzey Kore de dahil olmak üzere küresel güvenlik sorunlarını ve sınırlarının ötesinde istikrarı öngören NATO'nun rolü üzerinde duracak.

NATO üyeleri ayrıca güvenlik durumunu, Gürcistan'ın reform sürecini ve daha ileri işbirliği alanlarını gözden geçirmek için NATO-Gürcistan Komisyonu toplantısı düzenleyecek.