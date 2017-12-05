Son Dakika Haberi: Eski devlet başkanı çatıya çıktı! Polis zorla indirdi

Eski Gürcistan Başkanı Mikhail Saakashvili Ukrayna'nın başkenti Kiev'de evin çatısında intihar etmeye çalıştı.

Polis, 3 yıldır Kievde yaşayan Saakashvili'nin kapısını kırarak içeri girdi. Saakashvili binanın çatısına çıkarak intihar etmekle tehdit etti.

Güvenlik güçleri şu anda Başkent Kiev'deki daireyi arıyor. Müzakereci polisler Saakashvili'yi intihardan vazgeçirmeye çalıştı.

Bölgede güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri hazır bekledi.

Saakashvili'nin Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko ile politik olarak karşı karşıya olduğu biliniyor.