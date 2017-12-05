  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Son Dakika Haberi: Eski devlet başkanı çatıya çıktı! Polis zorla indirdi

Son Dakika Haberi: Eski devlet başkanı çatıya çıktı! Polis zorla indirdi

Giriş Tarihi: 5.12.2017 11:59 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 12:21
Son Dakika Haberi: Eski devlet başkanı çatıya çıktı! Polis zorla indirdi

Eski Gürcistan Başkanı Saakashvili 'nın başkenti Kiev'de bir çatıya çıktı. Saakashvili, Ukrayna özel kuvvetlerince gözaltına alındı.

Eski Gürcistan Başkanı Mikhail Saakashvili 'nın başkenti Kiev'de evin çatısında intihar etmeye çalıştı.

Polis, 3 yıldır Kievde yaşayan Saakashvili'nin kapısını kırarak içeri girdi. Saakashvili binanın çatısına çıkarak intihar etmekle tehdit etti.
Güvenlik güçleri şu anda Başkent Kiev'deki daireyi arıyor. Müzakereci polisler Saakashvili'yi intihardan vazgeçirmeye çalıştı.

Bölgede güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri hazır bekledi.

Saakashvili'nin Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko ile politik olarak karşı karşıya olduğu biliniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Eski devlet başkanı çatıya çıktı! Polis zorla indirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN