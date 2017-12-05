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Vampir iddiası: Geceleri kanımızı içiyorlar!

Giriş Tarihi: 5.12.2017 13:09
Vampir iddiası: Geceleri kanımızı içiyorlar!

Güneydoğu Afrika ülkesi Malavi'de vampir cinayetleri hikayeleri anlatılmaya başlandı. Kurbanlar, geceleri vampirlerin kanlarını içtiğini iddia etti

İngiliz gazetesinin haberine göre, bu yıl başından bugüne kadar en az 7 kişi vampir cinayetleri sonucu hayatını kaybettiği söyleniyor.

Thyolo bölgesinde yaşayan 40 yaşındaki bekar anne Jamiya Bauleni, bir kişinin gece yarısı evine girerek kanını içtiğini öne sürdü. "Kanım emildi biliyorum. Evimin koridorunda ışık gördüm. Yataktan kalkmaya çalıştım ama yapamadım, sol kolumda ısırık hissettim" diyor. Yaşananların 'söylenti veya dedikodudan' ibaret olmadığını belirten Bauleni, bölgedeki halkta panik yaşandığını ifade etti.

Hükümet yetkilileri, Malavi'nin güneydoğusundaki Mulanje bölgesinde herhangi bir vampir olmadığını duyurmuş, söylentileri muhalefetin iktidarı yıpratmak için yaydığını öne sürmüştü. Daha önce de Malavi Devlet Başkanı Peter Mutharika da ülkenin güneyindeki bölgeleri ziyaret ederek cinayetleri araştırma sözü vermişti.

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Vampir iddiası: Geceleri kanımızı içiyorlar!
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