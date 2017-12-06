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Son Dakika Haberi: 'ın ziyareti öncesi Çipras'tan flaş açıklama

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2017 13:56 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 14:01
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Çipras'tan flaş açıklama

Son Dakika Haberi: Başbakanı Çipras, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili "Benim duruşum her zaman net olmuştur: Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz" ifadelerini kullandı.

Başbakanı Çipras, 'ın ziyareti öncesi AA'ya açıklamalarda bulundu. Çipras Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili "Benim duruşum her zaman net olmuştur: Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz. Bu kapsamda, Türkiye ile güvenlik ve yargı alanlarındaki işbirliğimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çipras, "On yıllar sonra bir ilk olan Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilecek ziyaretin ileriye dönük cesur adımlar atmamız için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum." dedi.

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Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Çipras'tan flaş açıklama
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