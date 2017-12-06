Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Çipras'tan flaş açıklama

Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi AA'ya açıklamalarda bulundu. Çipras Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili "Benim duruşum her zaman net olmuştur: Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz. Bu kapsamda, Türkiye ile güvenlik ve yargı alanlarındaki işbirliğimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çipras, "On yıllar sonra bir ilk olan Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilecek ziyaretin ileriye dönük cesur adımlar atmamız için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum." dedi.