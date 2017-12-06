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Hastanede taciz skandalı!
Hastane
de
taciz
skandalı!
Giriş Tarihi: 6.12.2017
11:55
Güncelleme Tarihi: 6.12.2017
12:03
Hindistan'da bir
hastane
de çalışan
doktor
, hastaları
taciz
edince görevine son verildi.
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